Mersin'de serada hint keneviri ele geçirildi

MERSİN, (DHA)Mersin'de seraya yaptığı operasyonda ekili vaziyette çok sayıda hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Köselerli mevkiinde bulunan bir serada kenevir ekimi yapıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, serada ve sahibinin evinde yaptığı aramada, 4 kilo esrar, 557 kök sera içinde ekili vaziyette hint keneviri bitkisi, iklimlendirmeyi sağlama amaçlı 5 adet vantilatör, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda kenevirler söküldükten sonra yakılarak imha edilirken olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü?nde yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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