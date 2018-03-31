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Mersin’de seraya giren köpek bekçi tarafından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 13:46 | Son Güncelleme

Mersin’in Anamur ilçesinde 2 yavrusu olan bir dişi köpek, seraya girdiği gerekçesiyle sera bekçisi tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.Anamur’un Kalınören Mahallesi Hacıyeri mevkiinde sera bekçiliği yapan İ.Ö., seraya girmeye çalışan 2 yaşındaki dişi köpeği av tüfeğiyle vurdu.

Mersin’in Anamur ilçesinde 2 yavrusu olan bir dişi köpek, seraya girdiği gerekçesiyle sera bekçisi tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı.
Anamur’un Kalınören Mahallesi Hacıyeri mevkiinde sera bekçiliği yapan İ.Ö., seraya girmeye çalışan 2 yaşındaki dişi köpeği av tüfeğiyle vurdu. Olay yerine gelen mahalle sakinleri ağır yaralı köpeği tedavi ettirmek için Anamur Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğünden yardım istedi. Kanlar içerisinde kalan ’Saçak’ adı verilen 2 yaşındaki dişi köpek veteriner klinikte tedaviye alındı. 2016 yılında mahalleliler tarafından sahiplenilen ve 2 yavrusu bulunan köpeğin tüm aşılarının yapıldığı belirlendi.
Anamurlu hayvanseverler, vurulan köpeğin saldırgan bir köpek olmadığını belirterek sera bekçisine tepki gösterdi. Olayı gerçekleştiren İ.Ö. hakkında da meskun mahalde ateşli silah kullanmak ve mala zarar vermek suçlamasıyla hakkında dava açıldı. Bu arada Anamurlu çok sayıda hayvansever, sera bekçisi hakkında hukuk mücadelesi başlattı. Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.

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