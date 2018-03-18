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Mersin'de sigara kaçakçılarına ağır darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

MERSİN Emniyet Müdürlüğünce, 14 ayrı operasyonda 16 bin 630 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

MERSİN, (DHA) MERSİN Emniyet Müdürlüğünce, 14 ayrı operasyonda 16 bin 630 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli olarak yakalanan 18 kişiden 9'u tutuklandı. Gümrük kaçağı sigara kaçakçılığına yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında, 12 Ocak ile 13 Mart tarihleri arasında, 14 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında 16 bin 630 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevkedilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2 kişi hakkında da yakalama emri çıkarıldı.

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