Mersin’de sigara kaçakçılarına operasyon

Mersin’de sigara kaçakçılarına yönelik son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda, 16 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 9 kişi tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ocak-13 Mart tarihleri arasında, sigara kaçakçılarına yönelik 14 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, soruşturma kapsamında 2 kişinin ise arandığı bildirildi.
Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı
Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?
Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı
Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum