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Mersin’de sigara kaçakçılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 14:18 | Son Güncelleme

Mersin’de sigara kaçakçılarına yönelik son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda, 16 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 9 kişi tutuklandı.Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ocak-13 Mart tarihleri arasında, sigara kaçakçılarına yönelik 14 ayrı operasyon düzenlendi.

Mersin’de sigara kaçakçılarına operasyon

Mersin’de sigara kaçakçılarına yönelik son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda, 16 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 9 kişi tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ocak-13 Mart tarihleri arasında, sigara kaçakçılarına yönelik 14 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 bin 630 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, soruşturma kapsamında 2 kişinin ise arandığı bildirildi.

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