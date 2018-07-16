Mersin'de şüpheli paket paniği (2)

PAKETTEN KULAKLIK ÇIKTI
Olay yerine sevk edilen bomba imha ekibinin yaptığı kontrolde, şüpheli paketten kulaklık çıktı. Yapılan incelemenin ardından kulaklık, jandarma ekibi tarafından alınarak karakola götürüldü. Uzun bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın tamamlanmasının ardından açıldı.
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