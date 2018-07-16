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Mersin'de şüpheli paket paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 23:30 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu mahallesindeki şüpheli paket nedeniyle D-400 karayolu trafiğe kapandı.

MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu mahallesindeki şüpheli paket nedeniyle D-400 karayolu trafiğe kapandı.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölgede, saat 19.30 sıralarında şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi alıp yolu çift taraflı trafiğe kapattı ve bomba imha ekiplerini bilgilendirdi. Kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri, Mersin kent merkezinden olay yerine gelecek bomba imha ekibini bekliyor.

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