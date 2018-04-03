Mersin'de Suriyeli YPG/PYD üyesi tutuklandı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Tarsus ilçesinde, terör örgütü YPG/PYD adına, Kobani kentinde 7 ay faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Velat Muhammed (25), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay’da yakalanıp, gözaltına alınan Suriyeli uyruklu Y.A.’nın ifadesi üzerine harekete geçen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda, terör örgütü YPG/PYD'nin eylemlerine katıldığı ileri sürülen, Kobani’de 7 ay eylemlerde bulunan Velat Muhammed'i gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Suriye uyruklu Muhammed'in sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı da belirlendi. Adliyeye sevk edilen Velat Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı
Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
‘Erdoğan deli’ diyen Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos’a ülkesinde siyasi partilerden tepki
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum