Mersin'de taciz cinayetine 9 gözaltı (2)

6 TUTUKLAMA

Kadın müşterisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen büfeci Murat Ö.'nün (30) bıçaklanarak öldürülmesi olayında karıştıkları gerekçesi ile gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden S.K. ve M.E sorgulandıkları Cumhuriyet Savcısı tarafından, T.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

