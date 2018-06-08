HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mersin'de taciz cinayetine 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 15:27 | Son Güncelleme

MERSİN'de kadın müşterisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen büfeci Murat Ö.'nün (30) bıçaklanarak öldürülmesi olayında 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de taciz cinayetine 9 gözaltı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de kadın müşterisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen büfeci Murat Ö.'nün (30) bıçaklanarak öldürülmesi olayında 9 kişi gözaltına alındı.
Olay, 5 Haziran günü akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Silifke Caddesi'nde meydana geldi. Murat Ö. tarafından işletilen tekel büfesinden dondurma alan M.E. (20), nişanlısı M.S.P.'nin yanına giderek büfecinin kendisine sözlü tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Büfeye giden M.S.P. ile Murat Ö. arasında çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Ö., bıçaklanarak öldürüldü.
Polis, kavgaya karıştığı belirlenen M.S.P., M.E., A.Y., H.G., S.K., S.A., K.B., O.T. ve T.Ş.'yi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonuDenizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Hatay’da orman yangınıHatay’da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

Evde yüzlerce arıyla yaşıyor!

Evde yüzlerce arıyla yaşıyor!

80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş

80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş

Mide bulandıran olay! 80 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuğa...

Mide bulandıran olay! 80 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocuğa...

Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı

Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.