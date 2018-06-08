Mersin'de taciz cinayetine 9 gözaltı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de kadın müşterisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen büfeci Murat Ö.'nün (30) bıçaklanarak öldürülmesi olayında 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, 5 Haziran günü akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi Silifke Caddesi'nde meydana geldi. Murat Ö. tarafından işletilen tekel büfesinden dondurma alan M.E. (20), nişanlısı M.S.P.'nin yanına giderek büfecinin kendisine sözlü tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Büfeye giden M.S.P. ile Murat Ö. arasında çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Ö., bıçaklanarak öldürüldü.

Polis, kavgaya karıştığı belirlenen M.S.P., M.E., A.Y., H.G., S.K., S.A., K.B., O.T. ve T.Ş.'yi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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