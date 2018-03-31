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Mersin’de tescilsiz ve plakasız motorlar toplatılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 11:08 | Son Güncelleme

Mersin’de trafiği tehlikeye düşüren tescilsiz ve plakasız motorsikletler ile çek çek tabir edilen araçlar toplatılıyor.Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ilçe emniyet müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 10 adet tescilsiz motorsiklet, 16 adet tescilsiz çekçek motor ile 4 adet üç tekerli hurdaya ayrılmış motora el konuldu.

Mersin’de tescilsiz ve plakasız motorlar toplatılıyor

Mersin’de trafiği tehlikeye düşüren tescilsiz ve plakasız motorsikletler ile çek çek tabir edilen araçlar toplatılıyor.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ilçe emniyet müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 10 adet tescilsiz motorsiklet, 16 adet tescilsiz çekçek motor ile 4 adet üç tekerli hurdaya ayrılmış motora el konuldu. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde toplanan araçlar, Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilmek üzere belediyeye ait araçlara yüklenerek gönderildi.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçların toplanması için başlatılan çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Mersin’de tescilsiz ve plakasız motorlar toplatılıyor

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