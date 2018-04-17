Mersin’de traktör kazası: 3 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tarlaya gidenleri taşıyan Suriye uyruklu sürücünün kullandığı traktör, Bucaklı Mahallesi Eyceli Mezarlığı mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, traktör üstündeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi devrilmenin etkisiyle savrulurken, Suriye uyruklu sürücü de traktörün altında kaldı. Sürücü, Mersin Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Ekipler yaralı sürücüyü olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim etti.