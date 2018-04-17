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Mersin’de traktör kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, tarlaya gidenleri taşıyan Suriye uyruklu sürücünün kullandığı traktör, Bucaklı Mahallesi Eyceli Mezarlığı mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı.

Mersin’de traktör kazası: 3 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, tarlaya gidenleri taşıyan Suriye uyruklu sürücünün kullandığı traktör, Bucaklı Mahallesi Eyceli Mezarlığı mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, traktör üstündeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi devrilmenin etkisiyle savrulurken, Suriye uyruklu sürücü de traktörün altında kaldı. Sürücü, Mersin Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Ekipler yaralı sürücüyü olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim etti.

Mersin’de traktör kazası: 3 yaralı

Mersin’de traktör kazası: 3 yaralı

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