HABER

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 09:59 | Son Güncelleme

Mersin’de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu hap, esrar, eroin ve para ele geçirildi.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Mersin’de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu hap, esrar, eroin ve para ele geçirildi. Operasyonlarda uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda ekipler, merkez Yenişehir ilçesinde takip ettiği bir aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada, 1 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 1 kişi uyuşturucu madde kullanmaktan, 3 kişi de uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.
Öte yandan ekiplerin İnönü Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarda, 925 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Ekipler ayrıca, merkez Akdeniz ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi’nde gerçekleştirdiği operasyonda da 1 paket eroin ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 145 lira para ele geçirdi. Konuyla ilgili 3 şüpheli uyuşturucu madde kullanmaktan, 2 kişi de uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Huawei işi abarttı! Huawei işi abarttı!
TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehitTSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit
e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme!e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı!

Siber suçlar yakaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.