Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Mersin polisinin düzenlediği operasyonda, 1 kilo 704 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında bir araç ile ilçede uyuşturucu satışı yapıldığının bilgisini aldı. Bunun üzerine belirlenen aracın Akdeniz Mahallesi Zeytinli Cadde üzerinde yakalayan ekipler, araç içerisinde araya yaptı. Yapılan aramalarda aracın tavan halısı içerisine saklanmış vaziyette içime hazır 6 adet 300 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli C.D.H.’nin ikametinde yapılan aramada ise 1 kilo 404 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.