Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Mersin polisinin düzenlediği operasyonda, 1 kilo 704 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mezitli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında bir araç ile ilçede uyuşturucu satışı yapıldığının bilgisini aldı. Bunun üzerine belirlenen aracın Akdeniz Mahallesi Zeytinli Cadde üzerinde yakalayan ekipler, araç içerisinde araya yaptı. Yapılan aramalarda aracın tavan halısı içerisine saklanmış vaziyette içime hazır 6 adet 300 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli C.D.H.’nin ikametinde yapılan aramada ise 1 kilo 404 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Küçük çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar
Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var
5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti
BM'den korkutan açıklama: 124 milyona ulaştı
Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...
Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler: Sıkıysa kutlama!
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum