Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda 434 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tane de bilye atar tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi’nde bir pazar içerisinde arama yapan ekipler, 360 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet bilye atar tabanca ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 710 lira para ele geçirirken, bir kişiyi de gözaltına aldı.

Öte yandan yine Akdeniz ilçesinde 2 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda, 40 paket halinde 74 gram esrar, satışından elde ettiği değerlendirilen 220 lira para ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.