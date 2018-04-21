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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 16:10 | Son Güncelleme

Mersin polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda 434 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tane de bilye atar tabanca ele geçirildi.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda 434 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tane de bilye atar tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi’nde bir pazar içerisinde arama yapan ekipler, 360 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet bilye atar tabanca ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 710 lira para ele geçirirken, bir kişiyi de gözaltına aldı.
Öte yandan yine Akdeniz ilçesinde 2 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda, 40 paket halinde 74 gram esrar, satışından elde ettiği değerlendirilen 220 lira para ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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