Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Mersin’de 87 kilo 950 gram kilo uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda merkez Mezitli ilçesinde bir aracı durduran ekipler araçta 87 kilo 950 gram ağırlığında, 85 ayrı paket halinde uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirdi. Olayla ilgili Suriye uyruklu M.A., A.G. ve H.G. gözaltına alındı.