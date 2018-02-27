Mersin'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Mithat ÜNAL ANAMUR, (MERSİN), (DHA) MERSİN'in Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,16 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyona merkez ve Silifke'den ekipler de katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör'ün anonsu ile başlayan operasyonda, daha önceden ihbar alınan ve istihbarı çalışmalar yapılarak tespit edilen adreslere mahkeme kararı ile giren ekipler, ilçenin değişik yerlerinde bulunan boş binalarda da uyuşturucu madde ve kullanıcıları aradı. Yapılan aramalarda 13 kişi gözaltına alınırken, bir adet 9 milimetre tabanca ve bu tabancaya ait mermiler, bir adet çifte olarak tabir edilen kırma tüfek ve fişekleri, uyuşturucu kullanmak için hazırlanmış aparatlar ve esrar ele geçirildi. Operasyon sonunda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Güngör, Bu kent Türkiye'nin güneyinde en huzurlu ve güvenli incisi. Bu huzur ve güvenin devamı için çok büyük emek sarf eden emniyet teşkilatı olarak vatandaşımızla el ele çalışmak istiyoruz. Vatandaşlardan gelen bilgi ve ihbarları en ince ayrıntılarına kadar değerlendiriliyoruz. İhbarda bulunan kişilerin kimlik bilgilerini de gizli tutuyoruz. İlçe halkını topyekun uyuşturucu ile mücadeleye davet ediyoruz dedi.