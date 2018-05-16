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Mersin'de yıkıma benzinle direnenlere polis müdahalesi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 05:39 | Son Güncelleme

MERSİN'de, bir kafenin kaçak bölümünün yıkımına karşı çatıya çıkıp üzerlerine benzin döken ve kendilerini ateşe vereceklerini söyleyen işletmecilerle yakınlarına polis; TOMA, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

Mersin'de yıkıma benzinle direnenlere polis müdahalesi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, bir kafenin kaçak bölümünün yıkımına karşı çatıya çıkıp üzerlerine benzin döken ve kendilerini ateşe vereceklerini söyleyen işletmecilerle yakınlarına polis; TOMA, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Polis kafe çatısındakileri indirip, taş atanları yakalayarak yaka paça gözaltına aldı. Ardından iş makineleri kafenin kaçak bölümünü yıktı.
Merkez Akdeniz ilçesi sahil bandında bulunan Atatürk Parkı içerisindeki kafenin bir bölümü için 'Kıyı Kenar Kanunu'na muhalefet'ten yıkım kararı verildi. Mili Emlak'a ait kafenin kullanım alanının izinsiz genişletilmesi nedeniyle verilen yıkım kararını uygulamak için gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, kafe işletmecileri tepki gösterdi. İşletmeciler ve yakınları, belediye ekiplerini kafeye yaklaştırmayınca, polisten yardım istendi. Olay yerine çevik kuvvet ekipleri ve TOMA sevk edildi. Bu sırada ekiplere direnen 4 kişi, kafenin çatısına çıktı. Bu gruba yakınları da destek verirken, işletmeci Enver Akay, yapılanların hukuksuz olduğunu savunarak tepki gösterdi.
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmeler sonunda yıkım kararının uygulanmasına karar verildi. Çatıdakiler ise üzerlerine benzin döktü ve kendilerini ateşe vereceklerini söyledi. İş makinelerinin yeniden kafeye yaklaşmasıyla birlikte işletmeciler ve yakınları, polis ekiplerine taş atmaya başladı. Bunun üzerine polis, kalkan ve coplarla grubu dağıtmaya çalıştı, TOMA'dan da eylemcilere su sıkıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay sırasında polis biber gazı ve plastik mermi de kullanarak eylemcileri yakalayıp, yaka paça gözaltına aldı. Bu sırada iş yeri sahiplerinin yakınlarından biri, dışarıda bulunan sanayi tüpünün vanasını açarak polislere doğru sıktı. TOMA'nın önüne yatan kadın ve erkekleri polis yerden kaldırırken, bazı kadınlar da sinir krizi geçirdi. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, kepçeler iş yerinin bir kaçak bölümünü yıktı.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de yıkıma benzinle direnenlere polis müdahalesiMersin'de yıkıma benzinle direnenlere polis müdahalesiMersin'de yıkıma benzinle direnenlere polis müdahalesiMersin'de yıkıma benzinle direnenlere polis müdahalesi

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