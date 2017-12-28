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Mersin'de yılbaşı operasyonları

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 13:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

MERSİN, (DHA)- MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi hız verdiği çalışmalarda kanun kaçaklarına göz açtırmadı. Halkın yılbaşını güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için çalışan ekipler, farklı günlerde yaptığı 6 çalışmada özellikle sahte ve kaçak ürünlere geçit vermedi. KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda H.D.'nin işyerinden 137 değişik markalarda saat, Suriyeli M.B.N. ve U.N.'nin işyerinde gümrük kaçağı 36 cep telefonu ve A.T.'nin işyerinde gümrük kaçağı 8 cep telefonu olmak üzere toplamda 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 137 adet saat ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Merkez Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde çalışma yapan KOM ekipleri, aldıkları istihbaratı değerlendirerek belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 14 bin litre motorin ve yakıt satışında kullanılan pompa ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Kaçakçılık Suçları Büro amirliği görevleri, yaptıkları çalışma sonucunda Suriye uyruklu K.Ş.'yi, 3 günlük fiziki takibe aldı. Takip sonrası şüphelinin iş yerinde ve evinde yapılan aramada 118 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. K.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2 günden bu yana fiziki takiple kontrol edilen Akdeniz İlçesi Evci Mahallesinde faaliyet gösteren soğuk hava deposuna 25 Aralık günü operasyon düzenleyen KOM Şube ekipleri, faaliyet gösteren bir şirkete ait birbirine bağlı yer üstü tabir edilen tanklar içerisinde toplamda 64 bin 480 kilogram ağırlığında, 80 bin 600 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan şirket sahibi S.Ö. ve akaryakıtın sahibiF. E. isimli şüpheliler, sevkedildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 26 Aralık günü ise, kent genelinde gerçekleştirilen sahte ve kaçak alkol satışının önlenmesine yönelik olarak yapılan denetimde 55 ekip 115 işyerinde kontrol yaptı. Denetimde 150 şişe sahte içki, 40 şişe gümrük kaçağı içki olmak üzere toplam 190 şişe 100 litre içki, 210 paket kaçak sigara, tütün doldurulmuş makaron, cinsel içerikli 105 hap, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 18 mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Aranan bir şahıs da yapılan kontrolde yakalanırken, 6 kişi hakkında adli, 2 kişi hakkında idari islem yapılırken, 2 kişi gözaltına alındı.Yine aynı gün yapılan çalışmada, Akdeniz İlçesi Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan petrol ürünleri satan iş yerinde yapılan aramada E. B. isimli şahsa ait 3 bin litre solvent ile yağ karışımından elde edilen akaryakıt ele geçirildi. İş yerinde çalışan R.A., Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alınırken, akaryakıtın sahibi E.B.'nin aranmasına devam ediliyor.

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