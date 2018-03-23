Mersin’deki darbe girişimi davasında 8 kişiye ağırlaştırılmış müebbet verildi

Mersin’de, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, aralarında eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Attilla Demirhan ile eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen’in de bulunduğu 8 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin aralarında eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen’in de bulunduğu 18’i tutuklu, 2’si firari 32 sanığın yargılandığı dava sona erdi. Demirhan ve Dağdelen’in de aralarında bulunduğu 8 kişiye müebbet hapis cezası verilirken, 12 kişiye de çeşitli suçlardan ceza verildi. Davada 7 kişi ise beraat etti.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 5. celsesi bugün karar duruşması ile sona erdi. Mahkeme heyeti, sanıklar eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen, eski kurmay başkanı albay Tayfun Ergi, eski binbaşı İlhan Tabur, eski harekat şube müdürü kurmay yüzbaşı Ali Gül, eski istihbarat astsubay Mehmet Emin Toker, Demirhan’ın şoförlüğünü yapan Kadir Nevzat Yontkan ile eski başkomiser Süleyman Akçin’e "Anayasal düzeni bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eski komiser yardımcısı Seydi Vakkas Fidan ile eski 4. sınıf emniyet müdürü Yaşar Şimşek’e "darbeye yardımdan" 15 yıl hapis cezası verildi. Eski polis memuru Bekir Polat ve emekli 2. sınıf emniyet müdürü Salim Yavuz’a 10 yıl 6 ay, eski komiser yardımcısı Cumali Kenru, eski Akdeniz İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Selahattin Akçay ile eski polis Seren Kesici’ye 9 yıl, polis memurları İrfan Tellioğlu, Mustafa Uyanık, Recep Yıldız, 2. sınıf emniyet müdürü Salim Yavuz’un eşi Türkan Yavuz, eski emir astsubayı Hakan Öğüt ile eski deniz yüzbaşı Tuncay Kabukcı "silahlı terör örgütüne üyelikten" 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, emekli binbaşı Mehmet Emin Ceylan, eski AKUT Mersin ekibinin lideri Hakan Topal, eski uzman çavuşlar Ahmet Tufan Özbar, Mehmet Şimşek ile Seyhan Açar, eski polis memurları İsa Karabudak ve Mustafa Gezginci’nin ise beraatine hükmetti.

Eski polis Koray Gün ve Eski TCG Taşucu Gemisi’nin Komutanı yüzbaşı Zekeriya Kayalar’da darbe davasından beraat ederken, başka bir mahkemeden bulunan FETÖ dosyalarından yargılanmalarının devam etmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca eski kurmay başkanı albay Tayfun Ergi ve eski harekat şube müdürü kurmay yüzbaşı Ali Gül’e de "resmi evrakta sahtecilik" suçundan dava açılmasına karar verildi.

Öte yandan İkmal Destek Komutanı Albay Ayhan Canlı ile Albay Mazhar Süha Söylem hakkında savcılığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.