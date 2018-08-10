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Mersin'deki orman yangını erken müdahale ile önlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Mithat ÜNAL/ANAMUR(MERSİN),(DHA) MERSİN'in Anamur ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Kızılaliler mahallesindeki 4 farklı noktada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlarla birlikte alevlere müdahale eden Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yaklaşık 20 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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