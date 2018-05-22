Mersin'e şehit ateşi düştü

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Musa Sayan’ın (28) Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Uzman Çavuş Musa Sayan’ın şehit olduğu haberini, Tarsus ilçesi Sayköyü Mahallesi'nde oturan annesi Elif ve babası Cumali Sayan'a, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Şevket Can, sağlık ekibi eşliğinde verdi. Haberi alan Sayan çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Musa Sayan'ın baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Sayan ailesinin evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla doldu.
Evli ve 6 aylık bir bebeği olan şehit Uzman Çavuş Musa Sayan'ın bir kardeşinin de Balıkesir’de uzman onbaşı olarak görev yaptığı belirtildi.
Şehit Sayan'ın cenazesi, bugün Ulu Cami’de düzenlenecek törenin ardından Tarsus Şehitliği’nde toprağa verilecek.
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