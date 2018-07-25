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Merve Reyhan, hayata tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 15:05 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, iki gün önce meydana gelene kazada yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpan otomobilde yaralanan ve sağlık görevlilerinin yaşaması için yoğun çaba sarf ettiği Merve Reyhan Ataseven (8) hayatını kaybetti.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, iki gün önce meydana gelene kazada yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarpan otomobilde yaralanan ve sağlık görevlilerinin yaşaması için yoğun çaba sarf ettiği Merve Reyhan Ataseven (8) hayatını kaybetti. Küçük kız, aynı kazada ölen babası, dedesi ve kız kardeşinin yanına defnedildi. Kaza, geçen pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Karaman'a giden Mustafa Ataseven (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yapımı devam eden üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, sürücü Ataseven ile babası Ömer (70), eşi Bediha (34), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan ve Hatice Sümeyra Ataseven (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Ömer Ataseven olay yerinde, sürücü Mustafa Ataseven ve kızı Hatice Sümeyra da kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın yaşamını yitirdi. Sürücü Mustafa Ataseven ile babası Ömer ve kızı Hatice Sümeyra Ataseven, dün kılınan cenaze namazı sonrası Siyaser Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. SAĞLIKÇILAR MERVE İÇİN SEFERBER OLMUŞTU Kazada ağır yaralanan Merve Reyhan'ın yaşaması için olay yerine sağlık görevlileri yoğun çaba göstermiş, bu mücadele de görüntülenmişti. Kazanın ardından hastanede tedavi altına Merve Reyhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Merve Reyhan Ataseven'in cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından dün toprağa verilen babası, dedesi ve kız kardeşinin yanına defnedildi. Diğer yaralılar Bediha Ataseven ile oğlu Ömer'in tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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