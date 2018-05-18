Merzifon'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, Richter Ölçeğine'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, ilçede kısa süreli paniğe yol açtı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Merzifon ilçesi Esentepe köyü olarak saptadığı deprem, saat 07.35’te meydana geldi. Yerin 2.9 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) ise merkez üssü Merzifon ilçesi Esentepe köyü olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

