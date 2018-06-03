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Mescit, yangında kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 14:42 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde tek katlı mescit, sabaha karşı çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde tek katlı mescit, sabaha karşı çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi. Alparslan Mahallesi Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde tek katlı mescitte saat 04.00 sırlarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Mescidin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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