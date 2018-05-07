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Meslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 10:49 | Son Güncelleme

  ÜSKÜDAR'da servis aracında doldur boşalt yapan bekçinin silahından çıkan kurşun, meslektaşının göğsüne isabet etti.

Meslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da servis aracında doldur boşalt yapan bekçinin silahından çıkan kurşun, meslektaşının göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan bekçinin durumu ağır...
Olay, saat 07.00 sıralarında Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler, görev yaptıkları bölgelere gitmek üzere şube müdürlüğü önünden servislerine bindi. Ahmet T., araçta tabancasıyla doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah patladı ve kurşun, meslektaşı Üzeyir Kocatürk (26) göğsüne isabet etti. Kocatürk, olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzeyir Kocatürk'ün hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ahmet T., ise polis tarafından gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

Meslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandıMeslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandıMeslektaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı

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