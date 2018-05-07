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Meslektaşının silahıyla yaralanan bekçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 22:06 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da, servis aracında doldur boşalt yapan bekçinin silahından çıkan kurşun, meslektaşının göğsüne isabet etti.

Meslektaşının silahıyla yaralanan bekçi hayatını kaybetti

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da, servis aracında doldur boşalt yapan bekçinin silahından çıkan kurşun, meslektaşının göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan bekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 07.00 sıralarında Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler, görev yaptıkları bölgelere gitmek üzere şube müdürlüğü önünden servislerine bindi. Ahmet T. araçta tabancasıyla doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah patladı ve kurşun, meslektaşı Üzeyir Kocatürk (26) göğsüne isabet etti. Kocatürk, olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzeyir Kocatürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Kocatürk'ün cenazesi hastaneden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Ahmet T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

Meslektaşının silahıyla yaralanan bekçi hayatını kaybetti

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Gece kartalları :-)
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