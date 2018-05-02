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Meslekten ihraç edilen FETÖ sanığı 3 polise hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan, 1’i tutuklu 3 polis memuruna ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan, 1’i tutuklu 3 polis memuruna ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi.
Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda; komiserlikten ihraç edilen, tutuklu sanık Hanifi Erol ile polis memurluğundan ihraç edilen, tutuksuz sanıklar Salih Ö. ve Esat S. hazır bulundu. Sanıklar, haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyip, beraatlerini istedi. Tanık ifadelerini reddeden tutuksuz sanık Esat S., “'ByLock' kullanmadım. Bank Asya’da hesabım yok. Çocuklarımı okullarına göndermedim. Allah’tan başka kimseye tapmam. Beratimi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Hanifi Erol’u ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanıklar Salih Ö. ile Esat S.’nin ise aynı suçtan 6’şar yıl 3’er ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

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