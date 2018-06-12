HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi teğmen tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 18:01 | Son Güncelleme

BOLU'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, meslekten ihraç edilen eski teğmen Murat Keskin, İstanbul'da yakalandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, meslekten ihraç edilen eski teğmen Murat Keskin, İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Keskin tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kara Harp Akademisi'nde teğmen rütbesiyle görev yaparken ihraç edilen Murat Keskin hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelinin İstanbul'da saklandığını tespit etti. Murat Keskin düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin tutuklandı. Murat Keskin'in, başkalarına ait GSM hatları üzerinden, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!
Cesedi poşete sarılı bulunan Funda'nın katiline, 'iyi hal'den 25 yıl hapisCesedi poşete sarılı bulunan Funda'nın katiline, 'iyi hal'den 25 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!

Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde pes dedirten olay! Kur-an'ı Kerim'i öpüp hırsızlığa devam ettiler!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!

Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.