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Meslekten ihraç edilen hemşire, FETÖ’den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

  KARABÜK’te, meslekten ihraç edilen hemşire S.S.

Meslekten ihraç edilen hemşire, FETÖ’den tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’te, meslekten ihraç edilen hemşire S.S. (43), FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri meslekten ihraç edilen hemşire S.S.’yi evinde gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 bin 490 TL para, 1 adet flash bellek, 1 adet tablet, 1 adet telefona el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan adliyeye sevk edildi. S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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