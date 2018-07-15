Meşrubat hırsızlığı güvenlik kamerasında

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da motosikletli 2 kişinin, marketin önündeki dolaptan meşrubat çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 9 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen 2 kişi, Nurettin Talayhan'a ait marketin önüne bulunan dolabının kilidini kırarak meşrubatları poşete doldurmaya başladı. Çevredeki bir vatandaşın kendilerini fark ettiğini gören hırsızlar, poşetle birlikte motosiklete binerek uzaklaştı. Cami imamı sabah namazı için camiye giderken dolabın açık olduğunu fark etti. Yere dökülen meşrubatları toplayan imam, dükkan sahibi Nurettin Talayhan'ı arayarak haber verdi. Talayhan'ın ihbarı üzerine markete gelen polis, güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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