Metal işçileri gıyabi cenaze namazı kıldı

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, Türk Metal Sendikası'na üye işçiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın yüzde 6,4'lük zam teklifini, tabutun başında gıyabi cenaze namazı kılarak protesto ettiler.

İzmit Sabri Yalım Parkı'nda toplanan Türk Metal Sendikası'na üye işçiler, MESS'in zam teklifini protesto etti. Yağmur altında gerçekleşen eylemde işçiler üzerinde 'Mevta çok çalıştı. Açlıktan öldü' yazan kara kaplı tabutun arkasında saf tuttu. Türk-İş Kocaeli Temsilcisi Yakup Yıldız, namaz öncesi yaptığı konuşmada, "MESS tarafından açlığa mahkum edilen bir metal emekçisinin cenaze töreni için toplandık. Şimdi size, 'Merhumu nasıl bilirdiniz?' diye sorsam, hiç şüphe yok ki, 'Çok çalışkandı' dersiniz. 'İşinin ustasıydı, ailesinden, ülkesinden ve ekmeğinden başka bir derdi yoktu' dersiniz. Ve sonunda da, 'Üretti, kazandırdı ama maalesef, kendisi kazanamadan mevta oldu' dersiniz. Bu merhumu, bu onurlu, çalışkan metal emekçisini toprağa veriyoruz. Kardeşlerim, o kalp krizinden, kanserden ya da trafik kazasından ölmedi. Neden öldü biliyor musunuz? Açlıktan öldü, açlıktan. MESS tarafından açlığa terk edildi. Daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti. O sadece hakkını istedi. Ama bu hakkı ona çok gördüler. 'Sana TÜİK'in enflasyonu yeter, idare et' dediler. Bak pinpon topunun fiyatı düştü. Yazın soba borusu, kışın plaj havlusu sudan ucuz dediler. Gıdayı, eğitimi, ev kirasını, sağlığı boş ver. Bizim verdiğimizle idare et dediler. Ve sonunda beklenen oldu kardeşlerim. Metal emekçisi açlıktan öldü" dedi.

Türk-İş Kocaeli Temsilcisi Yakup Yıldız'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazına işçiler eşlik etti. Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından işçiler lokma dağıttı.

FOTOĞRAFLI