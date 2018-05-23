Metal kesim atölyesinde yangın

Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL,(DHA)-BÜYÜKÇEKMECE'de, metal kesim atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı Beykent Sanayi Sitesi 2. Caddesi Ceyhan Sokak'ta bulunan 2 katlı metal kesim atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.
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