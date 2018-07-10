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Metanol yüklü tanker devrilip alev aldı, sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 13:20 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde metanol yüklü tanker, Suriyeli sürücü Ahmed Al Anad'ın kontrolünden çıkıp, devrildi.

Metanol yüklü tanker devrilip alev aldı, sürücü yaralandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde metanol yüklü tanker, Suriyeli sürücü Ahmed Al Anad'ın kontrolünden çıkıp, devrildi. Anad, araçtan atlayarak yaralandı. Yan yatarak sürüklenen tanker alev aldı. İtfaiye ekipleri tankerde yüklü metanol tamamen boşalana kadar alevlere köpükle müdahale etti.
Kaza, Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahilindeki karayolunda meydana geldi. Gölcük'ten aldığı 27 ton 'metanol' maddesini İnegöl'e götürmek için yola çıkan Suriyeli Ahmed Al Anad yönetimindeki 55 ARV 39 plakalı tanker, Orhangazi'de Göl Sahil yolunda seyrederken kontrolden çıktı. Devrilerek sürüklenmeye başlayan tankerin sürücüsü araçtan atladı. Yol ortasına düşen ve yaralanan sürücü Ahmed Al Anad, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
PATLAMALAR TANKERDE DELİKLER AÇTI
Kaza sonrasında Göl Sahil yoluna jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tankerdeki kimyasal 'metanol' maddesi sürekli alev aldı. Sürücü kabinine sıçrayan alevler tankerin ön kısmını kullanılmaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında peş peşe patlamaların meydana geldiği tankerde büyük delikler oluştu. Buradan sızan metanol maddesi hava ve sıcakla birleşince yeniden alev aldı. İtfaiye ekipleri ‘metanol’a köpük ile müdahale ederken, tankerin dışına da sürekli su tutarak soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin metanol ile sınavı saatler sürdü.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle Orhangazi-Gölyaka yolu patlama ihtimaline karşı trafiğe kapatıldı. Tankerdeki küçük patlamaların durması ve metanol maddesinin tamamen boşalması sonrasında yol trafiğe yeniden açıldı.

FOTOĞRAFLI

Metanol yüklü tanker devrilip alev aldı, sürücü yaralandıMetanol yüklü tanker devrilip alev aldı, sürücü yaralandıMetanol yüklü tanker devrilip alev aldı, sürücü yaralandıMetanol yüklü tanker devrilip alev aldı, sürücü yaralandı

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