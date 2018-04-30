Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı! Tarih verildi 81 ilde yağmur bekleniyor

Meteoroloji uyardı! 81 ilde yağmur geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğu çevreleri, Antalya ve Burdur'un batısı, Manisa, Denizli, Balıkesir'in güneydoğusu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri,Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz kıyı kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

6 MAYIS PAZAR GÜNÜ 81 İLDE YAĞMUR VAR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen haftalık tahmin raporlarına göre, 6 Mayıs Pazar günü 81 ilin sağanak yağışın etkisi altına girmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU



Marmara geneli parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi ve doğusu yer yer çok bulutlu, bugün (pazartesi) öğle saatlerinde Balıkesir'in güneydoğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.