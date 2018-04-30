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Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı! Tarih verildi 81 ilde yağmur bekleniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 08:19 | Son Güncelleme

Meteoroloji hava durumuyla ilgili son dakika uyarısında bulundu. Sıcak bir haftayı geride bırakan ve gelecek hafta sonu için tatil planı yapan vatandaşlara kötü haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son haftalık tahmin raporlarına göre, 6 Mayıs Pazar günü 81 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı! Tarih verildi 81 ilde yağmur bekleniyor

Meteoroloji uyardı! 81 ilde yağmur geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğu çevreleri, Antalya ve Burdur'un batısı, Manisa, Denizli, Balıkesir'in güneydoğusu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri,Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz kıyı kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

6 MAYIS PAZAR GÜNÜ 81 İLDE YAĞMUR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen haftalık tahmin raporlarına göre, 6 Mayıs Pazar günü 81 ilin sağanak yağışın etkisi altına girmesi bekleniyor.

yagmur

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara geneli parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyi ve doğusu yer yer çok bulutlu, bugün (pazartesi) öğle saatlerinde Balıkesir'in güneydoğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 25 derece olması bekleniyor.

İZMİR HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nin genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan İzmir'de hava sıcaklığının 28 derece olması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu bir güne başlayan başkent Ankara'da hava sıcaklığının ortalama 28 derece olması bekleniyor.


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