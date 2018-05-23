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Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 16:09 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul ve Ankara için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu. İşte İstanbul ve Ankara'nın hava durumu raporuyla ilgili detaylar...

Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı geldi. Marmara Bölgesi için Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin yağışlı geçmesi tahmin edilirken Ankara'da bir hafta boyunca her gün sağanak yağış bekleniyor.

METEOROLOJİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Yurdumuz iç ve doğu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlara ilave olarak cuma gününden itibaren Batı bölgelerimiz üzerinde konuşlanacak olan alçak merkez ve üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle bir hafta yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu hafta İstanbul'da cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış bekleniyor.' ifadeleri kullanıldı.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'Ankara'da ise bir hafta boyunca her gün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor' ifadelerine yer verildi.

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İSTANBUL'UN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

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Meteoroji Genel Müdürliği'nün 5 günlük hava tahmin raporun göre İstanbul'da hafta sonundan itibaren yağışlı hava görülecek. Yağış etkisini pazar günü de devam ettirecek.


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