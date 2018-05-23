Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı geldi. Marmara Bölgesi için Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin yağışlı geçmesi tahmin edilirken Ankara'da bir hafta boyunca her gün sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Yurdumuz iç ve doğu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlara ilave olarak cuma gününden itibaren Batı bölgelerimiz üzerinde konuşlanacak olan alçak merkez ve üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle bir hafta yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu hafta İstanbul'da cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış bekleniyor.' ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'Ankara'da ise bir hafta boyunca her gün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor' ifadelerine yer verildi.
Haftalık Tahmin (24- 30 Mayıs 2018)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 23 Mayıs 2018
☔️ Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
????Hava sıcaklığı; İç ve Batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonunda azalarak Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. pic.twitter.com/Jh9bBpadVN
Meteoroji Genel Müdürliği'nün 5 günlük hava tahmin raporun göre İstanbul'da hafta sonundan itibaren yağışlı hava görülecek. Yağış etkisini pazar günü de devam ettirecek.
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