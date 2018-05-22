Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Gökyüzü kapalı, yağış ara ara yağsa da genel olarak İstanbul’da etkisini göstermesi beklenmiyor. Sıcaklık gündüz 27 derece, akşam 19 derece. Nem oranı yüzde 73 – yüzde 94 arasında. Rüzgar saatte 27 km hızında esiyor.

Salı günü İstanbul’da gökyüzü bulutlu güneşli; sabah saatlerinde sıcaklık 24 derece olurken, öğle saatlerinde 23-26 derece olması bekleniliyor, akşam saatlerinde ise 21-22 derece. Nem oranı yüzde 68 – yüzde 90 arasında olurken, rüzgar ortalama saatte 27 km hızında esiyor.

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık tahmin bölüm sayfasında 22 Mayıs - 26 Mayıs sıcaklık verilerini açıkladı. Buna göre;

26 MAYIS CUMARTESİ HAVA DURUMU

Hafta sonu İstanbul’da gökgürültülü sağanak yağış bekleniliyor. Sıcaklık son üç günlük verilerle aynı (Gündüz 27 derece, gece 19 derece). Nem oranında hafif düşüş bekleniliyor: Yüzde 73 – yüzde 86 arasında. Rüzgar 5 günlük verilerde maksimum hıza çıkıyor: Saatte 34 km hızında esmesi bekleniliyor.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroji Genel Müdürliği'nün 5 günlük hava tahmin raporun göre İstanbul'da hafta sonundan itibaren yağışlı hava görülecek. Yağış etkisini pazar günü de devam ettirecek.

HAVA SICAKLIKLARI ARTSA DA YAĞIŞLAR YAYILIYOR

Hava sıcaklıklarına dair tahminler şu şekilde; Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre yağışların; öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

