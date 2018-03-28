Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Marmara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölge bu akşam saatlerinden itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girecek. Bu akşam saatlerinde bölgede başlayacak yağışların yarın Trakya dışında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde (21-50 mm) kuvvetli olması öngörülen yağışlı sistemin 30 Mart'ta bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım ile yerel dolu yağışı risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden sonra Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.