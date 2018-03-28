Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Çamur yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Yapılan açıklamada;

'Bu akşam saatlerinde Akdeniz bölgesinde başlayacak yağışların; yarın (29 Mart 2018 Perşembe) Marmara'nın batısı dışında ülke genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Denizli ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm), Antalya, Mersin ve Adana’da çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 mm) olması bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağış sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, yerel dolu yağışı risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışlı sistemin 30 Mart Cuma günü doğu bölgelerimizde etkili olduktan sonra yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; yarın (Perşembe) Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli (40-60 km/saat) Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.