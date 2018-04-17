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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den bu yaz için kritik uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, 'Haziran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5 ile 2 derece üzerinde seyretmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki 3 aylık periyotta yağış mevsim normalleri civarında seyredecek, Güneydoğu bir miktar daha az yağış alacak' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Meteoroloji Son dakika yaz sıcaklık Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş

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