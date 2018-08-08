Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden alınan son verilere göre, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesindeki yağışların bu gecede etkili olacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, bu gece Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olacak yağışların, özellikle sabah erken saatlerden itibaren Samsun il merkezi ve batısı ile Trabzon’da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Ayvacık, Salıpazarı), Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli (76 kg/metrekare ve üzeri) gerçekleşmesi ve bölgede yağışların Perşembe günü öğle saatlerine kadar devam edeceğinin bilgisine ulaşıldı.

Denizlere ait meteorolojik uyarıda ise, rüzgarın yarın Doğu Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (60-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiğinin altı çizildi.

'DİKKATLİ OLMAYA DEVAM EDİLMELİ'

Uyarılarda, bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın da doygun olduğu dikkate alınarak meydana gelebilecek ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riski ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaya devam edilmesi gerektiği de bildirildi.

İHA

