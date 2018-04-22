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Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 10:42 | Son Güncelleme

'Hava durumu nasıl olacak?' sorusuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika duyurusu geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazartesiden itibaren ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ile 8 derece arasında artacağı belirtildi.

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Son dakika haberine göre bugün doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari, Van ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI ÜLKE GENELİNDE ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yarından itibaren hava sıcaklığı gündüz saatlerinde ülke genelinde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 19

ankara hava durumu

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

ISTANBUL HAVA DURUMU

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

IZMIR HAVA DURUMU

Adana: Parçalı ve az bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13

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