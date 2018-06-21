Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Başkentte aniden bastıran sağanak bu kez Çankaya ve Mamak ilçesinin bazı mahallelerinde etkili oldu. Ankara’da saat 17.00 sıralarında ani olarak etkisini gösteren sağanak nedeniyle Dikmen, Keklikpınarı, Balgat, Kızılay'ın bazı mahallelerinde araçların içerisinde vatandaşlar mahsur kaldı. Çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bazı iş yerleri ve evlere de su baskını oldu. İtfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

‘HASTANEYE YILDIRIM DÜŞTÜ’



Ankara’da etkili olan sağanak yağış sırasında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nin bulunduğu alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi nedeniyle acil servis çatısında dumanlar yükselirken can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği öğrenildi.

Yine Başkent’te güvenlik nedeniyle metro seferleri de durduruldu. Kızılay Yenişehir Semt Pazarı’nda da sel sularının oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı vatandaşlar botlarla kurtarıldı.

Çankaya ilçesi Kırıkkonaklar Mahallesi 270’nci cadde sel suları nedeniyle meydana gelen toprak kayması nedeniyle trafiğe kapandı.

