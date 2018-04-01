Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve ağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın 12.00 ve 20.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli ve yer yer fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.
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