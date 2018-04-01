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Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 15:58 | Son Güncelleme

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ile Kırşehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Yurtta hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın 12.00 ve 20.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli ve yer yer fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.

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METEOROLOJİ UYARDI

Açıklamada, "Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Trakya Kesimi, Çanakkale, İstanbul’un Avrupa yakası ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yarın rüzgarın şiddetini artırarak Marmara’nın doğusu ve İç Ege’de kuvvetli (40-70 km/sa), Trakya Kesimi ve Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

yağmur

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde bugün ve yarın artmaya devam edeceği, pazartesi günü yağışlı sistemle birlikte iç ve batı bölgelerde, salı günü ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Ancak Çarşamba günü batı bölgelerden başlayarak haftanın ikinci yarısında yurt genelinde artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

fırtına

YURTTA HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı bulutlu 25

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23

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