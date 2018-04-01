Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın 12.00 ve 20.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli ve yer yer fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.
METEOROLOJİ UYARDI
Açıklamada, "Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Trakya Kesimi, Çanakkale, İstanbul’un Avrupa yakası ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yarın rüzgarın şiddetini artırarak Marmara’nın doğusu ve İç Ege’de kuvvetli (40-70 km/sa), Trakya Kesimi ve Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.
Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde bugün ve yarın artmaya devam edeceği, pazartesi günü yağışlı sistemle birlikte iç ve batı bölgelerde, salı günü ise kuzeydoğu kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Ancak Çarşamba günü batı bölgelerden başlayarak haftanın ikinci yarısında yurt genelinde artarak tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
YURTTA HAVA DURUMU
Ankara: Parçalı bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı bulutlu 25
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Parçalı bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23
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