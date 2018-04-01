Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yarın 12.00 ve 20.00 saatleri arasında Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli ve yer yer fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatıların uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ UYARDI



Açıklamada, "Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Trakya Kesimi, Çanakkale, İstanbul’un Avrupa yakası ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yarın rüzgarın şiddetini artırarak Marmara’nın doğusu ve İç Ege’de kuvvetli (40-70 km/sa), Trakya Kesimi ve Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.