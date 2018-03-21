HABER

Metin Hara yeni kitaplarını D&R Kanyon’da tanıttı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 12:32 | Son Güncelleme

'SENCE iyilik ne zaman kazanacak?' söylemiyle yola çıkan ve bu konuda iki yeni kitap hazırlayan Metin Hara, kitaplarının yolculuğunu D&R Kanyon’da anlattı.

İSTANBUL, (DHA)- 'SENCE iyilik ne zaman kazanacak?' söylemiyle yola çıkan ve bu konuda iki yeni kitap hazırlayan Metin Hara, kitaplarının yolculuğunu D&R Kanyon’da anlattı. Yazar ve konuşmacı Metin Hara, sürekli olumsuz duygulara saplanan, saldırgan tavırlar sergileyen ve şikâyet eden zihniyeti konu alan, ekibiyle birlikte hazırladığı 'İyiliğin Hareket Hali' ve 'İyiliğin Bilim Hali' kitaplarıyla D&R Kanyon’da okuyucularıyla buluştu. Ömür Gedik, Ceylan Çapa, Nihat Odabaşı, İskender Paydaş, Işıl Reçber gibi iş, sanat, cemiyet dünyasından çok sayıda davetlide etkinliğe katıldı. Hara, 'İyiliğin Hareket Hali' kitabında kişilerin bireysel olarak yapabilecekleri ve kendi iyi olma halinden başlayarak bireyi etrafı için iyilik yapmaya yöneltecek 7 ana konu başlığı altında 210 kolay uygulanabilecek mikro aksiyonu anlatıyor. 'İyiliğin Bilim Hali'nde ise pek çok farklı ülkede yapılan bilimsel araştırmalar ışığında insana iyi gelen şeyler 210 makale üzerinden aktarılıyor. Hara kitapların hazırlanış yolculuğunu şu sözlerle anlattı: "Biz bu kitapları hazırlarken şöyle bir yerden yola çıktık iyilik yapmak isteyenlerin karşısında iki muhalif düşünce var, biri insanoğlu kötüdür bunu kabul et diyenler, diğeri de insanoğlunu sen mi değiştireceksin? Yoksa ben mi değiştireceğim? Sistem böyle diyenler aslında bu kitaplar bu sorulara cevap vermek için yazıldı.’’ Metin Hara, bu iki kitabıyla sadece kişileri değil; kurumları, şirketleri, firmaları da iyilik yapmaya davet ediyor. Ayrıca kitaplardan elde edilen gelirin bir kısmı Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) aktarılacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.