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Metrelerce yükseklikte tehlikeli budama çalışması

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 22:35 | Son Güncelleme

Ankara’da hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki ağaca tırmanarak dalları budayan şahısın gereksiz cesareti yürekleri ağızlara getirdi.Ankara’da metrelerce yükseklikteki ağacın dallarını budayan şahsın cesareti, akıllara durgunluk getirdi.

Ankara’da hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki ağaca tırmanarak dalları budayan şahısın gereksiz cesareti yürekleri ağızlara getirdi.
Ankara’da metrelerce yükseklikteki ağacın dallarını budayan şahsın cesareti, akıllara durgunluk getirdi. Elindeki nacakla yaklaşık 10 metre yüksekliğe tırmanan genç bir eliyle ağaca tutunurken, diğer elindeki nacağı sallayarak dalları kesti. Gencin dakikalarca süren tehlikeli çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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