Metrelerce yükseklikte tehlikeli budama yürekleri ağza getirdi

Gaziantep’te hiçbir güvenlik önlemi almadan yaklaşık 10 metre yükseğe çıkan genç, ağacı budamaya çalıştı. Can güvenliği için hiçbir tedbir almayan gencin zaman zaman ağaçta telefonla konuşması yürekleri ağza getirdi.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir genç, bir iş yerinin önündeki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki ağaca, elinde testere ile birlikte tırmandı. Hiçbir güvenlik tedbiri almadan dalları budayan genç, zaman zaman vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Ölümle burun buruna olan genç, zaman zaman ağaca tutunmakta zorluk yaşadı. Tehlikeye rağmen rahat tavırları dikkat çeken genç, zaman zaman ağaçta cep telefonu ile de konuştu. Çevredekilerin meraklı ve korkulu bakışları arasında konuşmasını sürdüren genç, telefonu kapatıp cebine koyduktan sonra da işine devam etti.
Genç, ağaçtan indikten sonra çevredeki vatandaşlar rahat nefes aldı.
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