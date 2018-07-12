HABER

Metro inşaatında kaza: 1 işçi öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 20:14 | Son Güncelleme

MECİDİYEKÖY-Mahmutbey metrosunun Karadeniz Mahallesi İstasyonunda meydana gelen kazada 1 işçi öldü.

Metro inşaatında kaza: 1 işçi öldü (2)

Gökhan ÇELİK-Cem DAĞISTANLI/İSTANBUL,(DHA)-MECİDİYEKÖY-Mahmutbey metrosunun Karadeniz Mahallesi İstasyonunda meydana gelen kazada 1 işçi öldü. Yüksekten düşerek hayatını kaybeden Metin Akgül'ün cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Metro inşaatında sıvacı olarak çalıştığı öğrenilen 57 yaşındaki Metin Akgül'ün yüksekten düşmesi üzerine başlatılan olay yerindeki inceleme akşam 19.00 sularında tamamlandı. İçeride incelemeler devam ederken Akgül'ün arkadaşları işlemler bitene kadar kapıda bekledi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından0 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. Akgül'ün cansız bedeni de Adli Tıp Morgu'na götürüldü.
(FOTOĞRAF)

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
O koca yine dehşet saçtı: 4 yaralıO koca yine dehşet saçtı: 4 yaralı
Frig Vadisi’nde ATV araçla kaza yapan anne- kız yaralandıFrig Vadisi’nde ATV araçla kaza yapan anne- kız yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerkli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerkli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.