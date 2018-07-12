Metro inşaatında kaza: 1 işçi öldü

Mehmet İlkay ÖZER-Ersan SAN-Gökhan ÇELİK-Cem DAĞISTANLI/İSTANBUL (DHA)
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun Karadeniz Mahallesi İstasyonunda meydana gelen kazada 1 işçi öldü. Yüksekten düşerek hayatını kaybeden Metin Akgül'ün cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olay, 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metro inşaatında taşeron işçi olarak çalışan Metin Akgül(57) sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek, 20 merte yükseklikten yere düştü. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin incelemesinde Akgül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza alanına gelen olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma başlattı. Çalışmalarıjn ardından Akgül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan Akgül'ün çalışmak için Kahramanmaraş'tan İstanbul'a geldiği, inşaatta sıva ustası olarak çalıştığı öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
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