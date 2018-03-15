Metrobüs üst geçidinde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Sefaköy’de iş görüşmesi dönüşünde metrobüs üst geçidinde bıçaklı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Gürkan Aras hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Özel bir üniversitenin ekonomi bölümünden mezun olan 24 yaşındaki Gürkan Aras, iş görüşmesi için gittiği Beylikdüzü’nden dönerken Sefaköy metrobüs durağı üst geçidinde önü kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesildi. Yaşanan tartışmanın ardından talihsiz genç saldırgan veya saldırganlar tarafından bıçaklandı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Aras yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gürkan Aras, Tuzla Şifa Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.